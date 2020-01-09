ظهران الجنوب 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساستعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير أمس أراضٍ حكومية اعتدي عليها في المحافظة.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضي في قرى الطلحة وآل فروان شمال المحافظة، تمثلت في مسوحات وبناء أحواش من الحجر والبلك على مساحة 157 ألف متر مربع، حيث تمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //14:15ت م0100