الطائف 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسنفذت جامعة الطائف عددًا من ورش العمل التحضيرية لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيفية بناء المبادرات الاجتماعية المثمرة"، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تقديم مبادرات نوعية ومثمرة للمشاركة في مشروع كيف نكون قدوة بلغة القرآن للعام 1441هـ.وتضمنت ورش العمل توضيح مفهوم المبادرات وعناصر بنائها، والتعريف بآليات التقديم لمبادرات ملتقى مكة الثقافي الرابع، إلى جانب التأكيد على المجالات والمسارات ذات الأولوية للأفراد، وتصميم الجدول الزمني لأعمال المبادرة.وتستهدف مبادرات ملتقى مكة الثقافي في جامعة الطائف أعضاء هيئة التدريس بشطري الطلاب والطالبات، والطلبة، وأفراد المجتمع المحلي.يُذكر أن جامعة الطائف قدمت العام الماضي 17 مبادرة لمشروع " كيف نكون قدوة " على مستوى الجامعة - وجرى ترشيح ثلاث مبادرات منها للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي وهي مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، ومبادرة " عمرة من الطائف "، ومبادرة " شاهد بلغتهم "، كما تطمح هذا العام إلى تقديم مبادرات نوعية مميزة ومثمرة ذات أثر مستدام.// انتهى //14:17ت م0101