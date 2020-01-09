الدمام 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم, منصة تأهيل القطاع الخاص للنفايات التجارية الصلبة، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.وتهدف المنصة إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في هذا الجانب عبر تطوير قطاع اقتصادي مستدام يواكب رؤية المملكة 2030، ويقلل من إنتاج النفايات من المصدر بكافة أنواعها، والحد من ظاهرة الرمي العشوائي.ويتكون المشروع من عدة مراحل ووظائف رئيسة وهي تسجيل منتجي النفايات، والرقابة والرصد، واحتساب التعرفة والغرامات، وتأهيل وتسجيل وترخيص شركات نقل النفايات، وإدارة البيانات وإصدار التقارير.وشدد معاليه على أهمية العمل الدؤوب في مجال إعادة النفايات بغرض تحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى ضرورة متابعة المنصة بشكل دوري والتعاون مع الجهات المعنية كافة.// انتهى //14:18ت م0102