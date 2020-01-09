مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمقر الوزارة في جدة اليوم، الوكيل الأول لوزارة الشؤون الدينية بجمهورية غامبيا بوبا سانيانغ، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية غامبيا بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، و الوكيل الأول لوزارة الشؤون الدينية بجمهورية غامبيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من غامبيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.// انتهى //14:20ت م0103