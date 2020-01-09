الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسهيأت الهيئة العامة للطيران المدني إمكانياتها لخدمة رالي داكار السعودي 2020م الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، عبر مجموعة من الخدمات داخل المطارات تمثلت في تجهيز منصات الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول وتوفير منصات لإنهاء إجراءات السفر ومكاتب لإدارة العمليات، وتخصيص مواقف للطائرات علاوة على الدور اللوجستي من الشركات العاملة في المطارات.وسخّرت الهيئة إمكانياتها في كل من مطار الملك خالد الدولي الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار حائل ومطار وادي الدواسر ومطار خليج نيوم ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، فضلا عن تجهيز مناطق الوصول سواء من خدمات إلكترونية ولوحات إرشادية ومرافق خدمات العفش، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.ويُعد سباق رالي داكار السعودية 2020 امتداداً للنسخ السابقة من الرالي، ويشهد مشاركة 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقًا مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث انطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كيلومتراً عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كيلومتر عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400 متر.// انتهى //14:24ت م0105