الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسنوه الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، على حرص القائمين بالجائزة في تقديم الدعم للموهوبين السعوديين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لاستقبال عدد من الفائزين بالجائزة وخصوصا في مجال العلوم، للاستفادة من خبرات العلماء الفائزين بالجائزة ونقل تجاربهم للموهبين السعوديين وتحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنجاز.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل :" في كل عام تحرص الجائزة على تواجد الموهبين السعوديين في تسليم الجائزة، كنوع من التحفيز لهم ونأمل أن بعضًا منهم يقف على المنصة ليستلم جائزة الملك فيصل مستقبلا وقريباً".وأضاف :" أنه مع إطلالة عام 2020م ومع ما تحققه المملكة من حضور اقتصادي وسياسي واجتماعي على مستوى كبير، أتت جائزة الملك فيصل كواحدة من هذه القوى الناعمة داخل المملكة، وذلك من خلال تكريم العلماء وتسليط الضوء على المنجز المحلي عبر زيارة نحو 50 عالما وعالمة، قادمين من أقطار مختلفة من العالم إلى المملكة، لتقييم أعمال المتقدمين للترشيح، ويقررون من يفوز بهذه الجائزة، ولذلك تلاحظ فائزًا من أمريكا وفائزًا من الصين وفائزًا من أستراليا وفائزًا من فلسطين فهذا التنوع تأكيد وتأصيل للجائزة على موضوعات منوعة".وبين "أن الاهتمام باللغة العربية لا يقف عند حد العلماء العرب، وأردنا تكريم هؤلاء العلماء المستعربين الذين اهتموا باللغة العربية وكتبوا عنها بلغاتٍ أخرى، مؤكداً أن جائزة الملك فيصل تمتاز بالتجدد في كل عام، لما لديها من موضوعات جديدة، من شأنها إيجاد اهتمام ضمن أطر معينه ويجعلها دائمًا في حالة من التغير والتحول والتجديد في من يفوز بالجائزة مستقبلاً".// انتهى //14:27ت م0107