جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمقر الوزارة في جدة اليوم، النائب الأول لرئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية أذربيجان سلمان موساييف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية أذربيجان بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، و النائب الأول لرئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية أذربيجان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من أذربيجان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركةفي منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وصرح رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية أذربيجان سلمان موساييف بأن الاجتماع كان ناجحاً وموفقاً في كافة المجالات، وذكر خلال التصريح انهم سعداء بالمنجزات التي تتحقق في كل عام لتسهيل وتيسير فريضة الحج، كما أعرب عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولوزارة الحج والعمرة على كل الجهود المبذولة للحجاج.وأكد أن البلدين تجمعهم صداقة وعلاقة طيبة, مضيفاً أنه يتمنى للمملكة العربية السعودية دوام الأمن والاستقرار.// انتهى //14:28ت م0108