الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الاجتماع الدوري الـ 71 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة .وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019 / 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.// انتهى //14:38ت م0110