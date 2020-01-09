رياضي / الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس غداً اجتماع مجلس الاتحاد العربي في جدة
الخميس 1441/5/14 هـ الموافق 2020/01/09 م واس
الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الاجتماع الدوري الـ 71 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة .
وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019 / 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.
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