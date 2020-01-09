حائل 14 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 9 يناير2020م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الحادي عشر لهذا العام اليوم، بحضور مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي.وتكون الحفل من خمسة أشواط إذ توج الجواد" عفنان " بشوط الكأس الرئيسي لمالكها حمدان سالم المبروك وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول الجواد " عفارم عليك " للمالك إسطبل الموج فيما حقق الجواد "الأعصماني" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك مؤيد الضعيفي ، كما فاز الجواد " يفاع " المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك محمد راشد العبيد وفي الشوط الرابع حقق الجواد "بدراني" للمالك رشيد عايد الهاملي .وفي ختام الحفل سلم رئيس لجنة السباق والتحكيم داوود المنصور الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.// انتهى //14:39ت م0111