تبوك 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأسفرت الجولات الميدانية والحملات الرقابية خلال شهر ربيع الثاني الماضي والتي قام بها مراقبي امانة منطقة تبوك وبلدياتها الفرعية على المحلات الخاضعة لاشتراطات صحه البيئة عن ضبط 100 مخالفة واصدار 1723 إنذارًا ومصادرة وإتلاف 119 كيلو جراماً من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية.وأوضحت الأمانة، أن مراقبيها نفذوا أعمالهم الرقابية من خلال القيام بـ 3700 جولة رقابية على المحلات التجارية والخدمية وأسواق الماشية في مدينة تبوك.وأكدت أن هذه الجولات مستمرة عبر أجهزتها الرقابية ومختبرها المركزي ومختبرها المتنقل، التي تعمل بشكل مكثف في جولات صباحية ومسائية للتحقق من توفر جميع الاشتراطات الصحية، وتطبيق اللوائح والأنظمة انطلاقا من حرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، بتوفير الغذاء الصحي والآمن لجميع فئات المجتمع.وأهابت أمانة المنطقة بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات التفاعلية للأمانة، المخصصة لاستقبال البلاغات، أو من خلال الاتصال بالرقم "940".// انتهى //14:44ت م0114