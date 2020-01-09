الدمام 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة الشرقية، بجهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية إثر تحقيقه أعلى معدل توطين على مستوى المملكة للربع الثالث لعام 2019م, معرباً سموه عن شكره لمنسوبي لجنة التوطين العليا بالمنطقة، ولجان التوطين بالمحافظات على ماحققوه.وأكد سموه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يوجهان دائماً باستثمار طاقات أبناء الوطن، وتوفير فرص العمل، والسعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، مثمناً الجهود المبذولة من فرع الوزارة ومبادراته المتنوعة لتحفيز الشراكة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات، متمنياً سموه لمنسوبي البرنامج التوفيق.من جهته قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، باسمه وباسم منسوبي اللجنة وفرع الوزارة وشركاء اللجنة، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة العليا للتوطين، على دعمهما المتواصل والمستمر لأنشطة اللجنة وبرامجها، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق أهداف اللجنة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //15:35ت م0120