ينبع 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستشهد المنطقة التاريخية بينبع حراكًا ثقافيًّا وتراثـيًّا مميزًا ينظم طيلة فترات إجازة الربيع حتى تاريخ ١٥-١-٢٠٢٠ ، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف التي تهتم بها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، التي تجد اهتمامًا من محافظ ينبع رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، الذي دائمًا ما يؤكد أهمية استثمار طاقات الشباب السعودي ومواهبهم في الأنشطة التراثية والفعاليات السياحية من خلال منح أكبر مساحة للمواهب الينبعية بالمشاركة وتمثل في دعم وتأسيس فكرة إنشاء بيت الصائغ للفنون المنصة الفنية البارزة على مستوى المملكة بمشاركة ٣٥ فنانة من محافظة ينبع.ويتوافد الزوار لمحافظة ينبع خلال إجازة الربيع للاستمتاع بالفن الينبعي الأصيل وفعاليات الفن التشكيلي التي يديرها مجموعة من فنانات المحافظة؛ لينتج عن ذلك عرض جميع منتجاتهم الفنية لزوار المحافظة.// انتهى //15:46ت م0122