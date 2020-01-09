العيدابي 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأبدت عدد من المهتمات بالعمل الخيري والزائرات لخيمة الأسر المنتجة المشاركة ضمن فعاليات مهرجان جازان الخامس للعسل والمقام بالمركز الحضاري في محافظة العيدابي، إعجابهن بنوعية المنتجات التي تقدمها الأسر المشاركة.وأكدن أن مهرجان العسل أسهم في إيجاد فرصة استثمارية اقتصادية حقيقية للمشاركات، مكنتهن من جني أرباح على خلفية بيع منتجاتهم، مشيرات إلى أن تواصل مثل هذه الفعاليات، أو توفير موقع دائم لممارسة هذه الأسر لنشاطها سيحميهم من العوز، ويقلل من نسبة البطالة، كما سيحفظ بعض المهن والحرف القديمة من الاندثار.ولفتن النظر إلى أن مهرجان جازان للعسل ساعد في تنمية المهارات والقدرات الفردية والجماعية لدى الأسر المنتجة، وصاغ أسلوبًا جديدًا للتكافل الاجتماعي، الذي تلمسه الزائرات فور تجولهن بين محالّ الأسر المنتجة بالمهرجان.من جانبهن أشادت المشاركات في معرض الأسر المنتجة بمهرجان العسل بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان، وحرصها على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتسهيل عرض سلعهن على زوار المهرجان؛ مما أسهم في تشجيعهن لمواصلة العمل والتعريف بهن وبما يقدمن من معروضات ومنتجات في الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز وصناعة البخور والعطور وتصميم طابعات ونقش الحناء والإكسسوارات وفن الطباعة والعسف والتطريز والخياطة والمأكولات الشعبية التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة في مختلف المهن والحرف والصناعات اليدوية، عادّاتٍ ذلك دافعًا قويًا لمواصلة مشاريعهن.من جهته أوضح المدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحيى الغزواني أن الهدف من مشاركة الأسر المنتجة والبالغ عددهن " 50 " أسرة منتجة بمهرجان جازان للعسل هو مساعدة تلك الأسر وتطوير قدراتهن ومواهبهن وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهن عن طرق المهرجان، وزيادة قدرتهن التنافسية من أجل عكس الاهتمام بالأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن مشاركات الأيدي النسائية الحرفية في المهرجان يأتي انطلاقًا من مبدأ التعاون وتحقيقًا لمصلحة المستفيدات بدعم مشاريع الأسر المنتجة التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى من تحسين للمستوى الاقتصادي للأسر والمساعدة في إيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج و تطوير منتجاتها، والارتقاء بمستوى جودتها.//انتهي//15:55ت م0127