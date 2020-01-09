تبوك 14جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسبدأت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتوزيع السلال الغذائية والكسوة الشتوية لمواجهة موجة البرد التي تمر بالمنطقة في هذه الأيام لجميع المستفيدين والمستفيدات المسجلين ضمن سجلاتها داخل مدينة تبوك.وأوضح أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف عن بدء الصرف لجميع الفئات المستهدفة من الأسر المحتاجة من الأرامل والأيتام والمطلقات والحالات الخاصة وأسر السجناء, وذلك ضمن فريق عمل متكامل من موظفي الجمعية ومندوبي الأحياء والفرق التطوعية.وأشار إلى توزيع كميات كبيرة من البطانيات ووسائل التدفئة والملابس الشتوية والمواد الغذائية من خلال اللجان الميدانية من أجل إيصال هذه المساعدات للمستفيدين والمستفيدات المسجلين بالجمعية.ودعا الشريف أهل الخير والمحسنين والموسرين إلى الإسهام في هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تتبناها وتنفذها الجمعية وتقديم الدعم المادي والعيني وفق القنوات الرسمية والتي اتاحتها الجمعية.// انتهى //15:56ت م0128