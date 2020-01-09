الطائف 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساختتمت جامعة الطائف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالتعاون مع مطار الطائف الدولي والهيئة العامة للسياحة، مبادرة "‏بقدومكم تزهر مدينتي"، بمشاركة أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة، بإجمالي 320 ساعة تطوعية.وتهدف المبادرة إلى استقبال المسافرين القادمين إلى مطار الطائف الدولي وإرشادهم سياحيًا، وتعريفهم بأهم وأبرز المعالم والأماكن السياحية.وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات جامعة الطائف الهادفة إلى تفعيل "جامعة بلا أسوار"، التي اعتمدتها الجامعة لتفعيل دورها في إثراء المجتمع فكريًا وعلميًا ومعرفيًا، وتحويل المعرفة إلى محرك للتنمية، وتفعيل الدور القيادي والريادي لجامعة الطائف في تنمية المجتمع المحلي، عبر إتاحة فرصة المشاركة في برنامج التطوع، عبر بوابة العمل التطوعي للجامعة.وتسعى جامعة الطائف إلى الإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع بحلول العام 2030 حيث أطلقت الجامعة "منصة العمل التطوعي" لأداء مسؤوليتها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وتعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي.// انتهى //15:59ت م0129