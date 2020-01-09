عنيزة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسجذب جناح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة الشريك الرسمي في تنظيم مهرجان الغضا للثقافة والفنون العديد من الزوار، والذي احتوى على العديد من الأركان التي تمثل أنشطة المكتب المختلفة منها إدارة البيئة .واشتمل ركن البيئة على لوحات تعريفية بالأشجار البريه المتواجدة بالمحافظة، بالإضافة إلى لوحات توضح المبادرات المجتمعية التي قام بها المكتب مثل حملات الاستزراع والنظافة، وكذلك التوعية بخطر الاحتطاب الجائر على البيئة.كما شاركت إدارة الوحدة البيطرية في المكتب بركن تعريفي عن الآلية المتبعة لترقيم الإبل وطريقة حقن الشرائح الإلكترونية في رقبة الإبل بالإضافة إلى شرح موجز من الأطباء البيطرين بالمكتب عن أهمية ترقيم الإبل ، إضافة إلى قسم خاص بتقديم واجب الضيافة للزوار.وبين مشرف الجناح سليمان الكريشان، أن الجناح يسهم بالتعريف بأنواع الحطب والفحم المستورد ( البديل ) وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الحطب المحلي وتنميته واكثاره وعدم الاحتطاب الجائر والقضاء على الثروة النباتية .// انتهى //16:03ت م0130