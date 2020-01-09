الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسيعقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، المؤتمر الاستهلالي لقمة مجموعة الفكر (T20) التابعة لمجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 19 - 20 من شهر يناير لعام 2020، تحت إشراف منظمتين رئيسيتين لمجموعة الفكر في المملكة من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.وتسهم مجموعة الفكر في دعم قمة العشرين من خلال تقديم توصيات للسياسات القائمة على البحوث لقمة العشرين، ويقدم البيان التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات التي طورتها مجموعات العمل السعودية لمجموعة الفكر لكي ينظر فيها قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خلال عقد القمة القادمة في الرياض في نوفمبر 2020.ويستدعي المؤتمر الاستهلالي لقمة مجموعة الفكر خبراء من مختلف دول العالم لمناقشة مختلف القضايا الرئيسة في الطاقة والتغير المناخي، والمرأة والشباب، والتكنولوجيا والابتكار، والتعددية، والتنمية الاقتصادية، والتمويل، والأمن الغذائي، وإمكانية الحصول على المياه.وقال نائب رئيس الأبحاث في "كابسارك" ورئيس مجموعة الفكر الدكتور فهد التركي: " تتشرف المملكة باستضافة أول حدث من نوعه في المنطقة، ويسر "كابسارك" أن يشارك في قيادة هذا الحدث المهم مع مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، وأتطلع إلى المشاركة البناءة مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة من أجل تقديم الموجزات المهمة في الوقت المناسب".من جهته، وصف الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور سعود السرحان الشراكة في قيادة مؤتمر تواصل الفكر بالفرصة العظيمة، حيث يعد منصة محورية لربط العديد من صناع القرار لمناقشة القضايا والإشكاليات التي تواجه العالم.// انتهى //16:07ت م0131