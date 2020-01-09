جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسيُعد مشروع " أصدقاء جدة" الذي ترعاه أمانة محافظة جدة، منظومة من المبادرات والبرامج التطوعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، إذ يحقق المشروع التنمية المستدامة ويغرس قيم المواطنة بين أفراد من المجتمع عبر تحفيز فرق العمل التطوعية وتفعيل البرامج والمبادرات وتنظيم الأعمال المختلفة الموجهة لتحقيق التنمية المستدامة.وتتمثل منظومة مبادرات هذا المشروع في "يداً بيد نرتقي" كأحد مبادرات أمانة محافظة جدة ضمن جهود معالجة التشوه البصري وذلك عبر زرع الشتلات وطلاء الأرصفة والكراسي وتنظيف الشاطئ ، و"بأيدينا جملناها" التي تصب ضمن جهود معالجة التشوه البصري، وتهدف إلى إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام.واشتملت مبادرات هذا المشروع على "بزرعتي تنمو مدينتي" بمشاركة المتطوعين في زراعة شتلات بحدائق وساحات مدينة جدة إسهامًا في رفع الوعي للحفاظ على المرافق العامة، و"طلاء البيوت الشعبية" ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري, حيث أطلقت أمانة محافظة جدة هذه المبادرة في مسار طريق الحرمين لطلاء عددٍ من البيوت الشعبية بمشاركة مجتمعية كبيرة، إلى جانب "يوم الاقتراع البلدي" بالمشاركة في تنظيم الناخبين وتوثيق سير العملية الانتخابية بيوم الاقتراع في عدد من المراكز الانتخابية داخل محافظة جدة.كما غطى مشروع "أصدقاء جدة" التوعية بالانتخابات البلدية بهدف تثقيف المجتمع وتوعيته فيما يتعلق بجميع التفاصيل الخاصة بالانتخابات البلدية، فيما عمل مبادرة "الفرز" على تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية فرز النفايات وكيفية فرزها، بينما هدفت مبادرة "اهتم بحدائق جدة" إلى الاهتمام بحدائق جدة بالتزامن مع أسبوع الشجرة، والتوعية بأهمية المحافظة على المرافق العامة "الحدائق" من خلال تفعيل دور سكان جدة ومحبيها.ويعزز مشروع" أصدقاء جدة" التطوعي من الاهتمام بنظافة جدة والتوعية بأهمية المحافظة على المرافق العامة، وجعل الساكن مسؤولاً بتجسيد دوره ومشاركته في تنمية مدينته، كما يحوي المشروع مبادرة "لقاء الخدمة المجتمعية" الهادفة إلى أهمية إدراك مفهوم التطوع والخدمة المجتمعية ومعرفة أبرز الفروق بينهما وفهم أنماط المجتمع المختلفة وكيفية التعامل معها ، فيما تهدف مبادرة "كورنيشنا" إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة الكورنيش وخلوه من النفايات.// انتهى //16:08ت م0132