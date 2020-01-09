القاهرة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر12 مليار جنيه لينهي التعاملات عند 98ر695 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3ر6 مليارات جنيه، بينها 6ر5 مليارات جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.فيما قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"بنسبة 38ر1 % ليبلغ مستوى 81ر13729 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5ر2 % مسجلاً 42ر522 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 04ر2 % لينهي التعاملات عند 21ر1363 نقطة.//انتهى//16:55ت م0152