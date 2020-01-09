بغداد 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم سفراء دول كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى العراق.وأفادت الرئاسة العراقية في بيان أن المباحثات تركز خلال المقابلة حول الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية والتهدئة وضبط النفس، ووجوب حماية سيادة العراق الوطنية وحفظ أمنه واستقراره.من جانبهم أكد السفراء الثلاثة دعم بلدانهم لسيادة العراق وسلامة أمنه، مشددين على أهمية مواصلة العمل المشترك بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لترسيخ التفاهم والسلام في المنطقة والعالم.// انتهى //16:56ت م0153