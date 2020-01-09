الجزائر 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسألقى الجيش الجزائري القبض على إرهابي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست كان ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش دمرت 7 مخابئ للإرهابيين و27 قنبلة تقليدية الصنع في مناطق سطيفوباتنة وسكيكدة وبومرداس والجلفة.وأضاف البيان أنه تم إيقاف 7 مهربين و 115 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت.// انتهى //17:11ت م0154