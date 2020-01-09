طولكرم - القدس 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من طولكرم والقدس.وأوضح مكتب نادي الأسير في طولكرم في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني جمال حافظ عبد الله فقها، بعد أن داهمت منزله في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى فارس رمزي ورني، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة وفتشته وعبثت بمحتوياته.// انتهى //17:11ت م0155