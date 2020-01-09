القاهرة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستنطلق يوم الأحد المقبل أعمال الاجتماع الرابع عشر للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت 2019 باعتماد الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومواصلة التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة في تصريح صحفي اليوم: إنه من المنتظر أن يشارك في هذا الاجتماع عدد من مديري وكبار المسؤولين من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك.وأضافت أن الاجتماع سيركز على تنفيذ الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال تحديد الأدوار المهمة للوكالات المتخصصة وبما يعزز جهود الدول العربية الرامية للقضاء على الفقر، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يخرج الاجتماع بخطة عمل مشتركة بين الجانبين في هذا المجال المهم.//انتهى//17:14ت م0156