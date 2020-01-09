الدمام 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأنهت لجنة الإيفاد للتدريس بالخارج إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من منسوبي تعليم المنطقة الشرقية لهذا العام الدراسي 1441/1440 هـ ، حيث بلغ إجمالي عدد المعلمين والقادة والمشرفين التربويين الذين تمت مقابلتهم 50 متقدمًا ، على أن يتم الإعلان عن المرشحين بالوزارة في بداية الفصل الدراسي الثاني .وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي بأن تلك المقابلات تهدف إلى اختيار مرشحي من منسوبي التعليم بالمنطقة للإيفاد بالتدريس في الخارج وفق معايير محددة وتم تحديد المرشحين للمقابلات وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تضمن العدالة والمساواة بين المرشحين .من جهته بين عضو اللجنة ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية عبدالرحمن الزهراني بأنه قد تقدم للترشيح 38 معلمًا و 5 مشرفين و 7 قادة تربويين من مختلف قطاعات مكاتب التعليم ، حيث تم إجراء المقابلات بمقر الإدارة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية وأعضاء اللجنة .// انتهى //17:19ت م0157