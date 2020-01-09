نجران 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسدعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بنجران "بصائر" بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبات من سيدات المجتمع وفتياته للتسجيل ببرنامجها التدريبي المجتمعي "عروب"، علماً أن البرنامج ينطلق يوم الـ 24 من هذا الشهر ويمتد لثلاثة أشهر.وأوضحت الجمعية، أن البرنامج يستهدف سيدات المجتمع وفتياته ويشتمل على عدد من الدورات واللقاءات والفعاليات، ويهدف إلى تطوير المرأة والفتاة في شتى مناحي الحياة الشخصية والعملية والأسرية، انطلاقاً من الدور المجتمعي للجمعية للإسهام في بناء الفرد وتلاحم المجتمع.// انتهى //17:20ت م0159