جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسشدد عميد كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي , على تطوير مخرجات برامج الكلية , بما يتفق مع احتياجات سوق العمل التربوي، ومطالب الإطار الوطني للمؤهلات، والحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامج الكلية من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة لتحسين فاعلية عمليتي التعليم والتعلم.وأفاد الدكتور الأفندي أن الكلية ركزت مخرجاتها الأكاديمية لتحقيق الريادة والتميز المهني والتنموي على المستوى المحلي، للوفاء بمتطلبات سوق العمل في جميع البرامج التي تقدمها، إلى جانب الإسهام في بناء مجتمع المعرفة من خلال إعداد الباحثين القادرين على توظيفها في حل المشكلات التربوية القائمة, لافتا إلى أن تطوير البيئة التعليمية للكلية سيشكل بيئة نموذجية جاذبة تتوافر فيها كافة المستلزمات والتجهيزات , إلى جانب تطوير برامج الدراسات العليا وتحسين فاعليتها كماً وكيفا داخل الكلية ، إضافة إلى تحسين برامج الدراسات العليا وزيادة فاعليتها كماً وكيفا داخل الكلية.وأشار إلى أن أهمية تدعيم الشراكات المجتمعية , تمثل إعداد جيل من الباحثين التربويين في مختلف التخصصات التربوية , ما يواكب المعايير العالمية , واستثمار نتائجه لخدمة قضايا الوطن التربوية , ونشر الفكر التربوي المتقدم والممارسات التعليمية العصرية , وفق آليات حديثة ومتطورة داخل المجتمع السعودي , لافتا إلى الكلية حصدت الاعتماد الأكاديمي البرامجي على المستوى الدولي من هيئة اليونسكو U NDP ، مضيفاً أن الكلية تؤمن بضرورة سعيها لمواكبة التطورات التقنية الحديثة التي تسهم في تحسين آلية العمل وإنجاز المهام, وتبسيط الإجراءات, والتحول إلى بيئة التعلم الالكترونية وفق توجيهات الإدارة العليا بالجامعة.وبين عميد كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز أن طلاب الكلية, يمثلون الطموحات والآمال بالإعداد النوعي للكفاءات التربوية معرفياً وبحثياً ومجتمعياً , وفق قيم المعيارية , والتميز, والتأصيل , والاستدامة , والولاء , والشفافية , والمسؤولية.// انتهى //17:21ت م0160