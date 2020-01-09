نجران 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستفقدت مساعدة مدير تعليم شرورة للشؤون التعليمية محسنة الصيعري أمس، عدداً من أندية الحي التعليمي بالمحافظة.وأوضحت الصيعري، أن هذه الجولة التفقدية تأتي للأطلاع على سير عمل هذه الأندية، ومدى التزامها بتطبيق البرامج والفعاليات الترفيهية والتعليمية والثقافية المجدولة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع، ويحقق الهدف الذي أنشئت هذه الأندية لأجله والإسهام في بناء الفرد ورفاه المجتمع، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-.// انتهى //17:22ت م0161