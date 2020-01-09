بريدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساختتمت جامعة القصيم مُمثلة بفرعها الجنوبي، مشاركتها في مهرجان الغضا للثقافة والفنون بعنيزة لهذا العام 1441هـ، وذلك بتنظيم وإشراف عمادة شؤون الطلاب.وبدأت الجامعة فعالياتها في المهرجان منذ يوم الجمعة 8/5/1441هـ، وشهدت حضور ٣٢١٨ زائر وزائرة، حيث قدم جناح الجامعة العديد من الخدمات لزوار المهرجان عبر عدة أركان، ومعرض مصاحب شاركت فيه العديد من الكليات من بينها كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، التي قدم طلابها استشارات طبيه مجانية بمشاركة استشاري من أحد تخصصات الكلية في كل يوم من أيام المهرجان، حيث تم معاينة عدد من الحالات الطبية وتشخيصها، إضافة إلى ركن للأطفال، وركن لفحص السكر والضغط، وركن عام للكلية.كما شاركت كلية الهندسة بعنيزة بعرض ابتكارات طلابها والتي لاقت إقبالا كثيفا من جمهور المهرجان، إضافة إلى مشاركة كلية الصيدلة بعنيزة، والتي قدمت بدورها العديد من الاستشارات الطبية وتوعية المجتمع بالأسلوب الأمثل لاستخدام المضادات الحيوية في الوصفات الطبية، إضافة إلى مشاركة كلية المجتمع بعنيزة من خلال ركن تعريفي عن الكلية وأقسامها، وكذلك كلية العلوم والآداب بالمذنب التي شاركت بركن عن الكلية عرضت فيه عدد من ابتكارات الطلبة.وحققت مشاركة الجامعة في المهرجان أهدافها في خدمة المجتمع، إذ استفاد من الاستشارات الطبية المقدمة ٣١٩ شخصا ، وتم فحص السكر والضغط لحوالي ٨٤٧ شخصا من الرجال والنساء، إضافة إلى اكتشاف ٣٤ حالة خاصة تعاني من أمراض السكر والضغط، وحالة واحدة تم تشخيصها بأنها تعاني من أزمة ربو حادة وتم إتخاذ الإجراء اللازم حيالها.// انتهى //17:32ت م0162