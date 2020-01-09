الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسكسب الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، اليوم الخميس ديربي الإثارة الذي جمعه مع اهلال عايض دغيثر العتيبي في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.وكانت الحماس حاضرا بقوة في المسابقة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير ساند المنافسين بقوة من خلال الأهازيج وصيحات الأعجاب.وخطف الدبوس المركز الأول، وحل هلال عايض دغيثر العتيبي ثانيا، فيما حل محمد عبدالله علي العامري في المركز الثالث وجاء محمد ناصر حسن العجمي.من جانبه أبدى مالك الإبل الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس سعادته الغامرة بالفوز مؤكدا أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في فئة 100 بيرق الملك، وقال:" نحن جاهزون دائما للمنافسة، ويكون هدفنا دائما المركز الأول".وأعلن الدبوس الحاصل على بيرق المؤسس لون الصفر اليوم ومن قبل على المراكز الاول والثالث والخامس في دق الصفر التحدي في "نخبة النخبة" مؤكدا أن المركز الأول محسوم الدبوس يخطف بيرق المؤسس في لون الصفر الخميس: 9 يناير 2020وكسب الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، اليوم الخميس ديربي الإثارة الذي جمعه مع اهلال عايض دغيثر العتيبي في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.وكانت الحماس حاضرا بقوة في المسابقة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير ساند المنافسين بقوة من خلال الأهازيج وصيحات الأعجاب.وخطف الدبوس المركز الأول، وحل هلال عايض دغيثر العتيبي ثانيا، فيما جاء محمد عبدالله علي العامري في المركز الثالث .من جانبه أبدى مالك الإبل الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس سعادته الغامرة بالفوز ، مؤكدا أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في فئة 100 بيرق الملك، وقال:" نحن جاهزون دائما للمنافسة، ويكون هدفنا دائما المركز الأول".وأعلن الدبوس الحاصل على بيرق المؤسس لون الصفر اليوم ومن قبل على المراكز الاول والثالث والخامس في دق الصفر التحدي في "نخبة النخبة"وأشار الدبوس إلى أن شرائه لمنقية محمد بن فهاد بن جخدب نقلة نوعية وقفزة للأول وقال:" أبن جخدب صاحب نظرة ثاقبة وهو أخ وصاحب نوادر، كما أننا عززنا المنقية بمشتريات أخرى".وجاءت قائمة الفائزين كالتالي :- الفائزون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس2- اهلال عايض دغيثر العتيبي3- محمد عبدالله علي العامري4- محمد ناصر حسن العجمي5- محمد فواز الويط الحارثي6- غازي صالح بن مشنوطه العتيبي// انتهى //17:35ت م0164