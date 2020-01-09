الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساختتم معهد حرس الحدود بالرياض برنامج مشروع التعسكر ، والذي أقيم ، بمشاركة 461 متدرباً، خلال الفترة من 10 - 14/ 5/ 1441هـ ، بميدان جبل البرشاعة للدورات التخصصية للطلبة المستجدين.ويهدف البرنامج ، الذي يتم في اطار اهتمام حرس الحدود بالتطوير المستمر لمنسوبيه وتأهيل المستجدين في مهامه ، إلى إعداد المتدربين على مهارات التدريبات العسكرية لرجل حرس الحدود، التي تشمل الاستيقاف والقبض والتفتيش والتدريب على مهارة أعمال الدورية والمركز الحدودي، وكذلك مهارة قص الأثر، والتدريب على الإسعافات الأولية الميدانية، والتدريب على الفك والتركيب الميداني للأسلحة والرماية الحية.// انتهى //18:31ت م0180