المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستنطلق بعد غدٍ السبت، فعاليات مهرجان أمانة المدينة المنورة الرياضي 2020م، الذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة بالإدارة العامة للتنمية المجتمعية، بمشاركة العديد من الفرق الرياضية والمجموعات التطوعية.ويتضمن المهرجان الرياضي، عدداً من الفعاليات المتنوعة تشمل : ألعاب ومسابقات فردية وجماعية بهدف تنشيط الحركة الرياضية، وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة، بما يسهم في شغل أوقات فراغ الشباب، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع، تأكيداً لدور أمانة المدينة المنورة في تنظيم الأنشطة والفعاليات المجتمعية لتلامس ذائقة جميع فئات المجتمع، وتسهم في استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع، والمساهمة في تحسين جودة الحياة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.ويتميز المهرجان بتنوع مسابقاته الرياضية وتنفيذها في العديد من مرافق أمانة المدينة المنورة، بمشاركة الفرق الرياضية من القطاعات الحكومية والخاصة والمجموعات التطوعية، إضافة لشركاء النجاح الدائمين وأندية المنطقة والجمعيات.يُذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي تتضمن (21) لعبة رياضية من ألعاب كروية، ومسابقات فردية وجماعية ومسابقات القوى البدنية بالإضافة للمنافسات الرياضة الذهنية، حيث يحتضن منافسات الكرنفال الرياضي أكثر من (10) ملاعب وصالات رياضية موزعة في أنحاء المدينة المنورة تستمر لمدة أسبوعين.// انتهى //18:33ت م0182