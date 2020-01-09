الجزائر 14 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان اليوم أن الرئيس تبون تسلم الرسالة خلال لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الجزائر حاليًا.وأضافت أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء التصعيد العسكري والتدخلات الأجنبية في هذا البلد، وإقناع طرفي الصراع بالعودة إلى طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي.// انتهى //18:33ت م0183