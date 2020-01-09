نيويورك 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الافتتاح لليوم الخميس بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن أخذ مزيد من الخطوات العسكرية، في حين تدعمت المعنويات الإيجابية بفضل تعزز التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.وجاء أكبر دعم للمؤشرات الرئيسة من أسهم ألفابت وفيسبوك وأبل وأمازون كوم ونتفلكس بعد تعليقات إيجابية من شركات مختلفة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 106.88 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة ليفتح على 28851.97 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.98 نقطة أو 0.40 بالمئة مسجلا 3266.03 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 73.03 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 9202.27 نقطة.// انتهى //18:33ت م0184