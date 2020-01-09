الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسيرتبط البدو بعلاقة عشق دائمة مع الإبل، مما جعلهم يتعرفون على الكثير من الأسرار غير الدارجة والمعروفة عند عامة الناس، ووصل هذا التكيّف قديما لبعض الممارسات التي تضمن له ولناقته التغلب على ظروف الحياة بالصحراء في ظل اللأحوال المناخية الصعبة وقلة الأمطار وندرة الأعشاب.ومن بعض هذه الممارسات التي كانت سائدة سابقا هي تخصيص أحدى الإبل كوسيلة إحتياطية لتكون مصدر للحليب اذا دعت الحاجة لها ، وذلك بإخفاء صغير الناقة "حوارها" فور ولادتها وتركها لفترة زمنية، وعندما تدفع الحاجة صاحب الناقة لهذا الحليب يتم تأليفها على "حوار" آخر إما بالضيار أو أي طرق أخرى، وبعد أن تستألف الناقة الحوار ويبدأ رضع اثدائها يعود انتاجها للحليب وبغزارة وتسمي هذه الناقة في مثل هذه الحالات " دفين ".يذكر أن الإنسان أرتبط بالإبل منذ قديم الزمان، وسخرها لخدمته وغذائه سواء من حليبها أو لحومها، إلى جانب استخدامه لها كوسيلة تنقل وحمل الأثقال في الأسفار.// انتهى //18:57ت م0188