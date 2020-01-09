بيروت 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 9.11% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 734.09 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 356 ألفًا و785 سهمًا، بقيمة 21 مليونًا و822 ألفًا و20 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 75 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و256 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و917 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:08ت م0190