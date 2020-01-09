عام / إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني للكادر النسائي
الخميس 1441/5/14 هـ الموافق 2020/01/09 م واس
الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني للكادر النسائي على رتبة (جندي أول - جندي).
ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.
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19:19ت م
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