الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني للكادر النسائي على رتبة (جندي أول - جندي).ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.// انتهى //19:19ت م0193