الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسواصل السائق الإسباني "كارلوس ساينز" تصدره للترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات ، بعد فوزه اليوم بالمرحلة الخاصة الخامسة التي بدأت من العلا وانتهت في حائل ، بمسافة خاضعة للتوقيت بلغت 353 كيلو مترًا.وجاء القطري ناصر العطية ثانيًا والفرنسي ستيفان بيترهانسل ثالثًا في المرحلة الخامسة ، ليحافظ كل منهما على ذات الموقع في الترتيب العام ، وتحتدم المنافسة بينهما وساينز على المركز الأول ، بينما جاء السائق السعودي يزيد الراجحي رابعًا في مرحلة اليوم والأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا خامسًا ، ليحتل كل منهما نفس المركز في الترتيب العام.وبعد بفوزه بثاني سباقاته هذا العام ، زاد ساينز بطل داكار سابقًا مرتين من تقدمه على العطية الذي وُقّعت عليه عقوبة بثلاث دقائق، وقال ساينز عقب وصوله خط النهاية: "ربحنا ثلاث دقائق وأدينا بقوة في الجزء الأخير من السباق ، وسعيد للغاية بأداء السيارة ، تعرضنا لثقب في الإطار في بداية المرحلة الخاصة ، ولكننا تمكننا من تعويض الوقت الذي أضعناه".من جانبه قال يزيد الراجحي : " تأخرنا في أول مقطع من المرحلة بسبب تغيير الإطار ، وأضعنا الطريق في المرحلة الثانية، كما أضعنا بعض نقاط المسار لفترة من الوقت حتى كدنا نتجاهلها بعد خمس دقائق من البحث ، لكن لم نفعل ذلك لتفادي العقوبة البالغة 40 دقيقة ، ثم انكسر مبرد الهواء في آخر المرحلة ، ولكن استطعنا المواصلة وإنهاء المرحلة بسلام".وفي فئة الدراجات النارية سجل البريطاني توبي برايس عودةً قوية إلى حلبة المنافسة بعد فوزه بالمرحلة الخامسة ، متقدمًا بفارق دقيقة عن التشيلي بابلو كينتانيا ، فيما جاء الأمريكيان أندرو شورت وريكي برابيك رابعًا وخامسًا على الترتيب ، ولا يزال يحتفظ برابيك بصدارة الترتيب العام ، بينما قفز برايس مركزين ليحتل المركز الثاني ويزاحم الأمريكي على الصدارة بفارق 9 دقائق.أما فئة الدراجات الرباعية ففاز الفرنسي أليكسندر جيرو بأولى سباقاته هذا العام ، عندما احتل مقدمة الترتيب في المرحلة الخامسة متقدمًا على الثنائي التشيلي إغناسيو كاسالي وإنريكو جيوفاني اللذان يحتلان مقدمة الترتيب العام.وواصلت روسيا سيطرتها على فئة الشاحنات باحتلال متسابقيها المراكز الثلاثة الأولى كما في المرحلة السابقة، حيث جاء فريق ديميتري سوتنيكوف في الترتيب الأول، وتبعه فريق أنطون شيبالوف في المركز الثاني، وفريق أندريه كارغينوف في المركز الثالث.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد) تقدم البولندي آرون دومزالا من المركز الثاني الذي احتله في المرحلة الرابعة ليفوز بالسباق في المرحلة الخامسة، بينما جاء الزيمبابوي كونراد راوتنباخ في المركز الثاني، والروسي سيرغي كارياكن في المركز الثالث.وتتواصل المغامرة الصعبة غدًا مع المرحلة السادسة من تحدي داكار السعودية 2020 وتبدأ من حائل وتنتهي في الرياض ، بامتداد 830 كيلو مترًا منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت يبلغ طولها 477 كيلو مترًا، حيث يختبر السائقون قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدرة صوب الرياض.ويحصل المتسابقون على يوم راحة في العاصمة الرياض بعد انتهاء المرحلة السادسة قبل أن تستأنف الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي من حيث المسافة، حيث يمضي المشاركون في طريقهم لمسافة 741 كيلو مترًا، وينعطف مسار السباق تجاه الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" ، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020 ، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.// انتهى //19:28ت م0196