الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسيقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ 43 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل في الرياض لهذا العام 2019 - 2020 م ، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض على مساهمة النادي.وأشار مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع إلى أن السباق يتكون من 10 أشواط وسيكون السادس على جائزة النادي التقديرية إنتاج السعودية مفتوح الدرجات لمسافة 1200 متر, والعاشر على مساهمة نادي الفروسية ( لبطل الميادين النهائي ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات لمسافة 2000 متر.// انتهى //20:02ت م0203