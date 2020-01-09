محايل 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسانطلقت فعاليات مهرجان محايل الشتوي "محايل أدفا" اليوم، بمحاضرة دينية بعنوان "بلدًا آمنا" ألقاها مدير الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري في جامع محمد بن عبدالله الفلقي - رحمه الله - بحضور وكيل المحافظ المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم ومديري الإدارات الحكومية.وأكد آل ملحم أن اللجان المنظمة للمهرجان حرصت على التنوع في تقديم البرامج والفعاليات لتشمل مشاركات دينية واجتماعية وثقافية ونسائية ورياضية ومهرجان للتسوق والترفيه.// انتهى //20:20ت م0205