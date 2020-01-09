لندن 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ونقل جونسون خلال المحادثة تعازي بلاده الحارة في ضحايا حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية الأخير، مؤكداً على ضرورة إجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادثة.وجدد رئيس الوزراء البريطاني بحسب بيان الحكومة البريطانية التزام بلاده بدعم سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.// انتهى //20:35ت م0207