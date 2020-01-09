الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسحصد فريق الفيحاء نقطة التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه العدالة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف العدالة الوحيد اللاعب السنغالي أليو سيسيه في الدقيقة 65 ، قبل أن يدرك الفيحاء التعادل بواسطة نواف الصبحي في الدقائق الأخيرة من المباراة.وبهذا التعادل رفع العدالة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس ، بينما ارتقى الفيحاء للمركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.// انتهى //20:53ت م0208