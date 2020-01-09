نجامينا 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم بالعاصمة التشادية نجامينا، رئيس غينيا بيساو الجديد عمر سيسكو إمبالو.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم أنه بُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها, كما تطرقا إلى العديد من الموضوعات بالنسبة للبلدين والقارة الإفريقية، خاصة الأزمات الأمنية وظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.ودعا الرئيسان إلى وحدة الصف الإفريقي لمواجهة كل التحديات، من أجل بسط الأمن والاستقرار في إفريقيا.// انتهى //20:53ت م0209