الأمم المتحدة 14 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 09 يناير 2020م واسأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم مجموعة من التوصيات، قدمتها إلى رئيسي مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2020 ألمانيا وكرواتيا، بهدف زيادة حماية اللاجئين في الدول الأوروبية وخارج الاتحاد.وأكدت المفوضية أن الفرصة مواتية لتقديم حلول لحماية النازحين قسراً ومعدومي الجنسية في أوروبا وخارجها، ودعم المجتمعات المضيفة في نفس الوقت.وقال الممثل الإقليمي للمفوضية لشؤون الاتحاد الأوروبي غونزالو فارغاس إيوسا، إنه يمكن أن تكون 2020 سنة التغيير لدعم حماية اللاجئين، مضيفاً: "نحن في بداية عقد جديد، وبعد النجاح الذي حققه منتدى اللاجئين العالمي، تتوفر للاتحاد الأوروبي تحت الرئاستين الفرصة لجعل 2020 سنة تغيير لتوفير حماية قوية للاجئين".وبحسب توصيات مفوضية شؤون اللاجئين، يمكن إنشاء نظام لجوء موحد داخل دول الاتحاد ويكون عمليًا من خلال إجراء إصلاحات مستدامة وتنشيط الدعم المالي للدول التي تستضيف النازحين قسرًا خارج دول الاتحاد.ومن أبرز التوصيات التي وضعتها مفوضية شؤون اللاجئين وقف سياسة توقيف طالبي اللجوء سواء على الحدود أو داخل الحدود، وتطبيق هذه السياسة كحل أخير وإذا توفرت الأسباب الشرعية لذلك، وإيجاد بدائل للتوقيف وتقديم الرعاية للعائلات والأطفال.ودعت المفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص 30% من ميزانية صندوق اللجوء والهجرة والإدماج السنوية لدعم اللاجئين بما يتضمن التوظيف والإسكان وتعليم اللغة.كما دعت إلى القيام بإجراءات سريعة وعادلة لتحديد أولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية ومنحهم الأوراق اللازمة ودعمهم للاندماج سريعاً.// انتهى //21:14ت م0215