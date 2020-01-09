نجران 14 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 09 يناير 2020م واسأعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من برامج الماجستير، خلال الفترة 26 / 5 - 6 / 4 / 1441 هـ .وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري أنه خُصص القبول في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في "مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات و رياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط ، وبرنامج " فيزياء المواد المتقدمة للبنين فقط.وأشار إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa .ودعا الدكتور عسيري المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.// انتهى //21:27ت م0217