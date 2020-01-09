نجران 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسنفذت إدارة تعليم نجران ممثلةً في نادي الثانوية الـ13 "بنات" أمس دورة تدريبية مجتمعية مجانية بعنوان "إتكيت تنسيق الأزياء" ، وذلك في مقر نادي الحي بالثانوية الـ13 "بنات" بحي الأملاح.وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج والفعاليات والأنشطة النوعية التي تقدمها إدارة التعليم ممثلةً في أندية الحي التعليمي طوال العام لتطوير المجتمع والرفع من قدرات أفراده، واشتملت على عدة محاور منها : ماهية الإتكيت ، وعلاقته بالحياة ، وقواعده المرعية ، وسر عجلة الألوان ، وكيفية اختيار الملابس المناسبة ، وقواعد إتكيت الملابس والمجوهرات ، و أضرار الموضة ، وتطبيق عملي.// انتهى //21:28ت م0218