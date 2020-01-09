محايل 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستواصلت المنافسة بين الفرق المشاركة في بطولة بلدية بارق الرياضية السابعة، آملةً تجاوز الأدوار التمهيدية، والظفر ببطاقات التأهل للأدوار المتقدمة من هذه البطولة.وجاءت نتائج المباريات التي لعبت مساء البارحة بلقاءٍ انتهى بالتعادل السلبي بين فريقي ريال مدريد والقنفذة، ليحضر التعادل الإيجابي في المباراة الثانية بهدف واحد لكلٍ من فريقي الانتصار واتحاد الجنوب، فيما استطاع فريق الأصيل في المباراة الثالثة أن ينهي الأمسية بفوز صعب على فريق ووداد ختبة، بنتيجة 2 - 1.// انتهى //21:28ت م0219