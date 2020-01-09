نجران 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسجددت جمعية "رعاية" لمرضى السرطان والتوعية منه بمنطقة نجران اليوم الدعوة لعموم أبناء المنطقة الراغبين بالمشاركة في حملتها التطوعية بعنوان "من أجل مجتمع واعٍ" إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://t.co/6xYdFl007K.وأوضحت الجمعية أن الهدف من الحملة في مرحلتها الثانية هي توعية أفراد المجتمع من الرجال بخطر هذا المرض الفتاك وضرره البالغ على الفرد والمجتمع، وطرق التعامل معه ومكافحته في مراحله المبكرة.وحددت الجمعية السرطانات المستهدفة بالحملة وهي سرطان البروستاتا والقولون والمستقيم والكبد، سائلةً الله تعالى أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل، ويحفظ مجتمعنا ووطننا من كل سوء.// انتهى //21:30ت م0220