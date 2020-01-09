الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستنطلق غداً الجمعة مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد، من خلال فئة شلفا ولي العهد (30)، وذلك بمشاركة 11 منقية.ويتنافس أربعة ملاك كويتيين مع سبعة سعوديين على هذه الفئة، ويتوقع أن تأتي المنافسة مثيرة عطفًا على الأسماء المشاركة، كما أن منافسات الصفر التي اختتمت اليوم بمسابقة (100 بيرق المؤسس( أشعلت أجواء المهرجان كثيراً، ويبدو أن جمهور الإبل موعود بمراحل حاسمة وقوية خلال الأيام المقبلة.وجاءت قائمة المشاركين في فئة (شلفا ولي العهد) جمل (30) لون وضح كالتالي :1- منصور سعود منصور الدوسري2- الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح3- مفرج سعد مطلق بن شويه4- عبدالله محمد ناصر آل الشيخ الدوسري5- موسى محمد عبدالله الموسى6- عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي7- الكويتي عبدالله ناصر فهد الدوسري8- فهد عبيد ثنيان الدوسري9- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري10- الكويتي عبدالله مبخوت سعد الدوسري11- خالد إبراهيم عبدالعزيز الشبانات القحطاني//انتهى //21:35ت م0222