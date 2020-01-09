الأمم المتحدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسطلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم "دعمًا غير مشروط" للخبراء المكلفين بالتحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية فجر الأربعاء في طهران.وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، "أُزهقت 176 روحًا بريئة"، مضيفًا أن "ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. وعلى الخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعمًا غير مشروط في تحقيقهم".// انتهى //21:40ت م0223