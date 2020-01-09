براغ 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك، معالي رئيس مجلس النواب التشيكي راديك فوندراتشك.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء ، مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشيك نايف بن عبود.// انتهى //22:40ت م0230